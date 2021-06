Schweiz peilt gegen Frankreich ohne Druck Sensation an

Die Favoritenrollen sind vor dem EM-Achtelfinalduell zwischen Weltmeister Frankreich und der Schweiz am Montag (21.00 Uhr/live ORF 1) in Bukarest klar verteilt. Doch die Eidgenossen, die als einer der besten Gruppendritten weiterrutschten, klammern sich an die Eigenheiten des Fußballs. "Die Papierform sagt nicht immer alles aus. In der K.o.-Phase ist vieles möglich", sagte Offensivmann Xherdan Shaqiri. Immerhin: Bedingungslos überzeugen konnte Frankreich bisher nicht.

SN/APA (AFP)/FRANCK FIFE Frankreich-Coach Deschamps und sein Team als klarer Favorit