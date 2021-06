Schweiz vor Italien-Herausforderung geknickt

Die Schweiz ist mit enttäuschten Hoffnungen zum zweiten Fußball-EM-Gruppenspiel gegen Italien nach Rom weitergereist. Das 1:1 am Samstag in Baku gegen Wales förderte bei den Eidgenossen ein nicht unbekanntes Defizit zutage: Die Problemzone liegt in der Offensive. Die Schweizer hatten gegen Gareth Bale und Co. zwar mehr Ballbesitz und mehr Torschüsse als der Gegner. Am Ende reichte es aber nur zu einem Remis.

SN/APA/KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOT Schweizer Torschütze Embolo