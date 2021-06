Schweizer Sommer, Franzose Coman zu Geburt von Kind gereist

Der Schweizer Nationalkeeper Yann Sommer ist unmittelbar nach der 0:3-Niederlage seiner Mannschaft im EM-Vorrundenspiel gegen Italien nach Deutschland abgereist. Der 32-Jährige wird in den kommenden Tagen zum zweiten Mal Vater und will bei der Geburt des Kindes dabei sein. Ebenfalls wegen der Geburt seines Kindes hat Frankreichs Kingsley Coman am Donnerstag das französische Quartier in Budapest vor dem Spiel am Samstag (15.00 Uhr) gegen Ungarn verlassen.

Wann der Torhüter des deutschen Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach sowie der Bayern-Spieler zu ihren Nationalmannschaften zurückkehren, ist offen. Die Schweiz trifft im letzten Gruppenspiel am Sonntag in Baku auf die Türkei.