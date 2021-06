Schweizer Torhüter Sommer nach Italien-Spiel abgereist

Der Schweizer Nationalkeeper Yann Sommer ist unmittelbar nach der 0:3-Niederlage seiner Mannschaft im EM-Vorrundenspiel gegen Italien nach Deutschland abgereist. Der 32-Jährige wird in den kommenden Tagen zum zweiten Mal Vater und will bei der Geburt des Kindes dabei sein. Wann der Torhüter des deutschen Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach zur Nationalmannschaft zurückkehrt, ist offen. Die Schweiz trifft im letzten Gruppenspiel am Sonntag in Baku auf die Türkei.