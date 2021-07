Spanien bangt vor Semifinale um Einsatz von Sarabia

Spaniens Fußball-Nationalmannschft muss im EM-Halbfinale womöglich auf Pablo Sarabia verzichten. Der 29-jährige Angreifer von Paris Saint-Germain laboriert Medienberichten zufolge an einer Verletzung im Abduktorenbereich und dürfte am Dienstag im Londoner Wembley-Stadion gegen Italien ausfallen. Sarabia war im Viertelfinale am Freitag in Kopenhagen gegen die Schweiz zur Pause ausgewechselt worden.

