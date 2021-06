Spaniens Finale "auf Leben und Tod" gegen Slowakei

Vergraulte Fans, drohendes Aus: Für Fußball-Spanien steht früher als gedacht alles auf dem Spiel. Verzettelt sich der Europameister von 2008 und 2012 in der abendlichen Hitze von Sevilla auch gegen die Slowakei am Mittwoch (18.00 Uhr/live oe24.TV) in brotlosem Ballgeschiebe, muss der Mitfavorit die Segel streichen.

SN/APA/AFP/PIERRE-PHILIPPE MARCOU Busquets führt Spanien wieder aufs Feld