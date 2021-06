St. Petersburg beschränkte wegen Corona Massenevents

Die örtlichen Behörden in St. Petersburg haben aufgrund der Ausbreitung der Coronavirus-Pandemie Massenevents mit mehr als 3.000 Menschen verboten. Dies teilte die Stadtverwaltung am Montag nach dem ersten Wochenende der Fußball-EM mit. In der Millionenstadt fand am Wochenende an der Blutskirche ein großes Public Viewing statt, bei dem tausende Menschen das Russland-Spiel gegen Belgien (0:3) verfolgten. Zu große Ansammlungen sollen nun zunächst ausbleiben.

SN/APA/AFP/OLGA MALTSEVA Public Viewing wird in St. Petersburg begrenzt