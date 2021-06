St. Petersburg kämpft vor Viertelfinale mit Coronavirus

St. Petersburg hat angesichts hoher Corona-Zahlen von Anfang an als EM-Austragungsort Kritik auf sich gezogen. Doch vor dem Viertelfinale Schweiz gegen Spanien am Freitag spitzt sich die Lage in der russischen Hafenstadt zu. Seit Beginn der Fußball-EM starben in St. Petersburg, wo bisher schon sechs Spiele ausgerichtet wurden, offiziellen Angaben zufolge mehr als 1.300 Menschen an Corona. Alleine am Dienstag waren es 119 - so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie.

SN/APA/AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV Covid-19-Testpunkt außerhalb des Stadions in St. Petersburg