Das österreichische Nationalteam bot gegen Italien nicht deshalb eine ganz starke Leistung, weil die Truppe von Teamchef Franco Foda nichts zu verlieren hatte, sondern forderte einen der Titelfavoriten deswegen, weil alle Spieler ihre Qualitäten ausspielen konnten. Diese Klasse haben Alaba und Co. auch nicht erst seit Samstag. Fast alle Profis im Kader sind in der deutschen Bundesliga engagiert. Und spielen dort wie Lainer, Schlager, Hinteregger, Laimer, Baumgartner und Co. in ihren Teams wichtige Rollen. Und Alaba gehörte bei den Bayern ...