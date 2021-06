Wacker gekämpft, einen Favoriten ins Wanken gebracht, aber am Ende doch ausgeschieden: Das 1:2 nach Verlängerung gegen Italien im Wembleystadion passt gut in die österreichische Fußballhistorie. Die war schon bisher gekennzeichnet von unvollendeten Heldentaten, vom Wunderteam bis Cordoba. Das Achtelfinale war das Minimalziel der ÖFB-Mannschaft gewesen, das wurde erreicht. Wirklich erfolgreich wären wir ab einem Einzug ins Viertelfinale gewesen.

Der heroische Kampf bis zum Ende der Verlängerung gegen Italien war aber zweifelsohne beachtlich. Die größten Optimisten hätten eine solche Leistung vorher nicht erwartet. Nur Millimeter haben eine 1:0-Führung verhindert. Wer weiß, wie die letzte halbe Stunde der regulären Spielzeit dann verlaufen wäre? Teamchef Franco Foda hat bewiesen, dass er dem Team für jeden Gegner die richtige Taktik auf den Leib schneidern kann. Offensichtlich wurde zum wiederholten Mal, dass Österreich ein eiskalter Torjäger fehlt. Ein Marko Arnautovic in Topform hätte einer sein können.

Die Darbietung gegen Italien hat Lust auf mehr Spiele auf solchem Niveau geweckt. Die wird es auch brauchen, um näher an die Spitze heranzukommen. Zuletzt fehlten die Vergleiche gegen die ganz großen Kapazunder. Umso wichtiger ist, dass das ÖFB-Team in der nächsten Nations League in der höchsten Kategorie spielt. Genauso wichtig wäre aber auch, weitere Praxis bei Endrunden zu sammeln. Schon im Herbst warten deshalb ganz wichtige Qualifikationsspiele auf Franco Fodas Team.