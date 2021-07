Das Fußball-Großereignis schaffte den Spagat zwischen Vereinnahmung und Signal für die Rückkehr zur Lebensfreude.

Was wird von dieser Fußball-Europameisterschaft in Erinnerung bleiben? Endlose Diskussionen über zulässige Zuschauermengen in den Stadien, Teams als Flugmeilensammler, Regenbogenfarben auf Stadien, chinesische Schriftzeichen auf den Werbebanden? Oder doch auch die Sololäufe von Raheem Sterling, die Tore von Cristiano Ronaldo und die Renaissance von Italiens Squadra Azzurra?

Dass sich der Fußball bei diesem Fußballevent öfter einmal mit einer Nebenrolle begnügen musste, kam nicht wirklich überraschend. Die Kombination aus paneuropäischem Turnierformat und Pandemie musste zwangsläufig zu lauten Nebengeräuschen führen. ...