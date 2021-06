An Erfolgsprämien werden Martin Hinteregger und Co. am Samstag kaum denken, wenn es darum geht, österreichische Fußballgeschichte zu schreiben. Aber diese Europameisterschaft bescherte dem ÖFB-Team neben dem sportlichen Aufstieg in das Achtelfinale schon einiges an Euros. Das Erreichen der K.-o.-Phase war nicht nur aus sportlicher Sicht viel wert, sondern brachte dem ÖFB auch hohe Prämien, die jetzt kassiert werden. Für die Teilnahme an der EM-Endrunde gab es schon 9.250.000 Euro. Für den Auftaktsieg gegen Nordmazedonien und den Erfolg gegen die Ukraine gab es jeweils einen Extra-Geldsegen von einer Million Euro. Für das Überstehen der Gruppenphase darf sich das Nationalteam über weitere 1,5 Millionen Euro freuen. Insgesamt streicht der ÖFB damit schon Prämien in der Höhe von 12.750.000 Euro ein.

Sollte der Truppe von Trainer Franco Foda am Samstag ein Sieg gegen Italien gelingen, wird der ÖFB mit weiteren 2,5 Millionen Euro belohnt. Im Halbfinale kassieren die Nationen vier Millionen. Für den Vize-Europameister gibt es fünf Millionen Euro Preisgeld, der Europameister erhält acht Millionen Euro.