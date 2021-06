Das Endspiel in der Gruppe C zwischen Österreich und der Ukraine hat High-Noon-Charakter: Wie zwei Cowboys beim Duell stehen einander die Nummer 23 und die Nummer 24 der Weltrangliste Auge in Auge gegenüber. Ähnlich stark, gleich viele Punkte, gleiches Torverhältnis. Kleinigkeiten werden entscheiden.

Der Unterschied: Den ersten Treffer zu setzen, bedeutet im fußballerischen Duell zwar einen riesengroßen Vorteil, aber noch nicht den Sieg. Es könnte heute auch der Fall eintreten, dass sich beide Kontrahenten zunächst mit offenem Visier ...