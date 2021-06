Starkregen verzögert ÖFB-Abschlusstraining in Bukarest

Das Abschlusstraining des österreichischen Fußball-Nationalteams für das EM-Auftaktspiel am Sonntag (18.00 Uhr/live ORF 1) in Bukarest gegen Nordmazedonien hat am Samstag verspätet begonnen. Wegen heftiger Regenfälle in Rumäniens Hauptstadt wurde der Start laut ÖFB-Angaben zumindest um eine Stunde auf frühestens 16.30 Uhr MESZ verlegt. Seit der Ankunft der Österreicher zu Mittag hatten schwüle Bedingungen geherrscht. Gewitterschauer sind auch für den Spieltag prognostiziert.

SN/APA/ROBERT JAEGER/ROBERT JAEGER Beim Abflug in Innsbruck lachte Franco Foda noch die Sonne ins Gesicht