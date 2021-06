Stürmer Depay soll Niederlande bei EM zum Erfolg führen

Memphis Depay soll es richten. Lange hat die niederländische Fußball-Nationalmannschaft auf einen Stürmer von Weltformat gewartet. Depay nährte die Hoffnungen in der vergangenen Saison mit 20 Ligatoren für Olympique Lyon. Für "Oranje" traf der 27-Jährige in den jüngsten sieben Partien siebenmal. Vor dem EM-Auftakt am Sonntag (21.00 Uhr/live ORF 1) in Amsterdam gegen die Ukraine sind bei Österreichs Gruppengegner alle Augen auf ihn gerichtet.

SN/APA/ANP/MAURICE VAN STEEN Depay hat sich zuletzt in blendender Verfassung gezeigt