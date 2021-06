Tausende Fans feiern dänischen Sieg bei Fußball-EM

Mit Autokorsos und mehreren Freiluft-Partys auf zentralen Plätzen der Stadt haben tausende Fußball-Fans in Kopenhagen noch lange nach dem 4:1-Sieg gegen Russland den Achtelfinal-Einzug der dänischen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft gefeiert. Ein großes Kaufhaus gegenüber dem Rathaus ließ seine Fassade in den Farben des "Dannebrogs" - der dänischen Nationalflagge - beleuchten.

Das Spiel selbst hatten zuvor 25.000 Zuschauer im Parken Stadion von Kopenhagen gesehen. Durch diesen Erfolg zogen die Dänen am letzten Vorrunden-Spieltag der Gruppe B noch in der Tabelle an Russland und Finnland vorbei. Nächster Gegner ist am Samstag Wales. Diese Achtelfinal-Begegnung wird in Amsterdam ausgetragen.