Technikproblem bei Flugzeug bremst Tschechen aus

Nach Problemen mit dem Flugzeug ist die tschechische Fußball-Nationalmannschaft vor dem EM-Achtelfinale am Sonntag (18.00 Uhr) in Budapest gegen die Niederlande vorerst am Boden geblieben. Ursprünglich wollte das Team um Torjäger Patrik Schick am Samstagnachmittag im Spielort Budapest trainieren. Wie der Verband mitteilte, absolviert Nationaltrainer Jaroslav Silhavy die Einheit mit seinem Team aber zuhause im Prager Stadtteil Strahov.

SN/APA/AFP/BOZENA DOBRA Ein Flugzeug-Problem bremste Tschechiens Anreise aus