Tickets für Fußball-WM in Katar ab dem 5. Juli erhältlich

Ab dem 5. Juli gehen die restlichen Tickets für die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar in den Verkauf. Die Karten werden dabei nach dem "First come, first served"-Prinzip veräußert, also entsprechend dem Eingang der Bestellung und solange der Vorrat reicht. Der Verkauf startet nach Verbandsangaben um 11.00 Uhr MESZ auf der FIFA-Homepage. In den ersten Phasen sind bereits 1,8 Millionen Tickets verkauft worden. Die WM findet vom 21. November bis 18. Dezember in Katar statt.