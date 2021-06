Tschechiens Kapitän Darida zurück im Training

Der tschechische Kapitän Vladimir Darida hat vor dem EM-Viertelfinale gegen Dänemark wieder mit seiner Mannschaft trainiert. Der Mittelfeldspieler vom deutschen Bundesligist Hertha BSC hatte das Achtelfinale gegen die Niederlande wegen einer nicht näher bekannten Verletzung auslassen müssen. Am Training im Prager Stadtteil Strahov nahm am Mittwoch auch der Linksverteidiger Jan Boril teil, der sich vor kurzem ebenfalls leicht verletzt hatte.

Die tschechische Mannschaft hat ihre Basis wegen der Corona-Einschränkungen in Prag und fliegt zu den Spielen. Unklar ist derzeit noch, wie viele tschechische Fans zum Viertelfinalspiel in Baku am Samstag (18.00 Uhr) anreisen werden. 30.000 Fans sind im Stadion zugelassen. "Es ist ein bisschen unglücklich für uns, so weit nach Baku zu reisen und dann in einem halb vollen Stadion zu spielen", sagte Mittelfeldspieler Petr Sevcik. Die Tschechen waren am vergangenen Sonntag vor über 50.000 Zuschauern in Budapest mit einem 2:0 gegen die Niederlande ins Viertelfinale eingezogen.