Tschechische Pläne für Fan-Charter nach Baku gescheitert

Die Pläne, tschechische Fußball-Fans per Charterflug zum EM-Viertelfinale gegen Dänemark am Samstag nach Baku zu bringen, sind gescheitert. Es hätten sich nicht genügend Interessenten gefunden, teilte der Fanclub des Nationalteams am Donnerstag mit. Neben hohen Kosten dürfte das auch an den Corona-Beschränkungen liegen. Vor der Einreise nach Aserbaidschan und vor dem Rückflug brauchen Ungeimpfte einen negativen PCR-Test. Nach der Rückkehr gilt verpflichtende Quarantäne.

Baku ist von Prag knapp 3.000 Kilometer Luftlinie entfernt. Internationale Fluggesellschaften bieten keine Direktflüge zwischen den beiden Hauptstädten an.