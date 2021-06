Türke Cakir leitet EM-Spiel Ukraine - Österreich

Der türkische Schiedsrichter Cüneyt Cakir leitet das Fußball-EM-Spiel Österreich gegen die Ukraine am Montag (18.00 Uhr MESZ/live ORF 1) in Bukarest. Der 44-Jährige gilt als absoluter Top-Referee - er pfiff unter anderem das Champions-League-Finale 2015 und war bei den Europameisterschaften 2012 und 2016 sowie bei den Weltmeisterschaften 2014 und 2018 im Einsatz. Bei der aktuellen EM fungierte Cakir schon bei Portugal - Ungarn (3:0) als Unparteiischer.

Auch das ÖFB-Team machte mit Cakir bereits Bekanntschaft. Der Türke leitete den 1:0-Auswärtssieg der Österreicher im Oktober 2019 in der EM-Qualifikation gegen Slowenien, das Heim-2:2 im Oktober 2016 in der WM-Qualifikation gegen Wales und das Auswärts-1:2 im Oktober 2013 in der WM-Qualifikation gegen Schweden. Zudem pfiff Cakir im August 2018 Red Bull Salzburgs Heim-2:2 im Champions-League-Play-off gegen Roten Stern Belgrad, mit dem die "Bullen" den Einzug in die Eliteliga verpassten.