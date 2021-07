Zwischenschnitte auf das Publikum verkürzen die Pausen in EM-Spielen: Meist sind Fans mit seltsamen Perücken, Hüten, bunten Schals, Wangenbemalungen oder in Flaggen gehüllt zu sehen, die - sobald sie auf der Großbildleinwand im Stadion bemerken, dass sie von den TV-Kameras auserwählt wurden - lächelnd aufspringen und den Winke-Winke-Reflex vorführen. Andy Warhol ("In Zukunft wird jeder 15 Minuten weltberühmt sein") hat sich in der Zeitangabe getäuscht: Die globale Bildschirmprominenz dauert nur maximal fünf Sekunden.

Das Halbfinale England-Dänemark glich eine ...