Niederlande-Österreich im ORF: Ein Good Cop und ein Bad Cop im Doppelpass.

Wie breit darf ein Fanschal sein? Diese Frage stellte sich nach dem Auftritt des grünen Sportministers Werner Kogler vor der Partie Niederlande - Österreich. Die Textilie, die sich da um den Hals des sportaffinen Politikers schlang - er kickte weiland im "Kukuruzstadion" von St. Johann in der Haide und trainierte in der U 21 von Sturm Graz mit - erinnerte den ORF-Experten Herbert Prohaska an eine Schärpe vom Opernball. Dass der Ex-Gebietsligafußballer der heimischen Mannschaft die Daumen drückte, brachte letztlich ...