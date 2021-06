Nach historischem Sieg ließen der Teamchef und Prohaska Verwandte grüßen.

Ein nüchterner, spröder Deutscher? Mitnichten. Wer Teamchef Franco Foda nach dem Sieg über die Ukraine freudig erregt in die Kamera grimassierend oder mit geballter Faust die Fans dirigieren sah, musste weit verbreitete Vorurteile revidieren. Die Last, die vom Herzen des Mainzers fiel, war enorm - nein, das war kein Stein mehr, eher schon das ganze Zugspitzenmassiv. Sichtlich erlöst von Anspannung und der Kritik der vergangenen Tage und Wochen, bedankte sich der 55-Jährige in der Stunde des Triumphes bei der Mannschaft, ...