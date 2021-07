UEFA lädt Eriksen und Sanitäter zum Finale nach London ein

Der Zusammenbruch von Christian Eriksen während der Partie zwischen Dänemark und Finnland ist die wohl dramatischste Szene dieser Fußball-EM gewesen. Der 29-jährige Mittelfeldspieler von Inter Mailand wurde nun von der UEFA genauso wie seine Frau zum Finale ins Londoner Wembley-Stadion am Sonntag (21.00 Uhr) eingeladen. Ob der Däne tatsächlich anreisen werde, oder sich weiter in der Heimat erhole, sei aber noch nicht klar.

Einem dänischen Bericht zufolge wurden auch sechs der Rettungskräfte, die sich unmittelbar nach dem Kollaps am 12. Juni im Kopenhager Parken Stadion um Eriksen gekümmert haben, von der UEFA als Ehrengäste zum Endspiel eingeladen. Das berichtete das Fachblatt "Fagbladet Foa", das mit dem Sanitäter Peder Ersgaard gesprochen hat. Mit etwas Glück können Ersgaard und die weiteren Eingeladenen in London ihr eigenes Team anfeuern: Dänemark steht im Halbfinale, in dem es die Mannschaftskollegen von Eriksen am Mittwochabend mit England zu tun bekommen.

Eriksen war am Rasen ohne Fremdeinwirkung zusammengebrochen und hatte wiederbelebt werden müssen. Noch am selben Abend war er wieder ansprechbar, den offiziellen Angaben zufolge befindet sich Eriksen weiter auf dem Weg der Besserung. Ihm wurde ein ICD-Defibrillator eingesetzt.