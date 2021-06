Ukraine will auf Sieg spielen - Respekt vor Arnautovic

Die ukrainische Fußball-Nationalmannschaft will sich gegen Österreich nicht mit einem Remis begnügen. "Wir gehen aufs Feld, um zu gewinnen. Der Verlauf der Partie wird zeigen, ob das möglich ist oder nicht", sagte Torhüter Heorhij Buschtschan am Samstag zwei Tage vor der Partie am Montag in Bukarest. Österreich werde die drei Zähler anvisieren, so der Schlussmann von Dynamo Kiew. "Es wird ein interessantes Spiel." Als gefährlicher Mann gilt Marko Arnautovic.

SN/APA/POOL/DANIEL MIHAILESCU Torhüter Buschtschan will Montagabend erneut jubeln