Ukraine will gegen ÖFB-Team nicht auf Punkt spielen

Die ukrainische Fußball-Nationalmannschaft geht mit einer relativ komfortablen Ausgangsposition ins entscheidende Gruppenspiel um den Aufstieg ins Achtelfinale der Fußball-EM. Die Mannschaft von Teamchef Andrij Schewtschenko wäre am Montag (18.00 Uhr MESZ/live ORF 1) in Bukarest bereits bei einem Unentschieden gegen Österreich fix Zweiter und damit definitiv in der Runde der letzten 16. In diesem Fall wäre am Samstag im Londoner Wembley-Stadion Italien oder Wales der Gegner.

So weit wollte Schewtschenko aber nicht in die Zukunft blicken. "Ich möchte darüber nicht sprechen, denn wir haben ein sehr schweres Spiel vor uns. Wir respektieren die Österreicher, sie haben großartige Spieler. Deshalb will ich jetzt nicht darüber spekulieren, was nach dem Match sein könnte", erklärte der einstige Weltklassestürmer. Schewtschenko beteuerte, er werde seine Truppe nicht mit dem Auftrag auf den Platz schicken, auf ein Unentschieden zu spielen. "So zu denken, kann bestraft werden. Wenn wir ins Spiel gehen und denken, ein Remis wäre okay, werden wir kein gutes Resultat erreichen", meinte der 44-Jährige. Für die Österreicher gab es von Schewtschenko Vorschusslorbeeren. "Sie haben ihren Stil, sie haben starke Spieler und mit (David) Alaba einen echten Leader. Sie spielen aggressiv und mit viel Kraft", sagte der ukrainische Teamchef. Auch Mittelfeld-Routinier Taras Stepanenko hob die Physis der ÖFB-Spieler hervor: "Sie sind körperlich wirklich stark, pressen immer nach vorne und attackieren schnell. Ihr Fußball ist deutscher Natur." Stepanenko betonte ebenfalls, nicht auf ein Remis spielen zu wollen. "Ich war schon oft in einer Situation, wo ein Punkt genug gewesen wäre. Dann will man vor allem sein eigenes Tor beschützen, und am Ende bleibt man auf der Strecke. Daher sollte man nie auf ein Remis spielen. Man sollte sich seine Strategie überlegen, aber immer auf Sieg spielen", betonte der 31-Jährige von Schachtar Donezk. Seine Mannschaft hat von den acht Länderspielen in diesem Jahr nur eines verloren - zum EM-Auftakt gab es ein 2:3 gegen die Niederlande. Die jüngste EM-Qualifikation beendete man in einer Gruppe mit Titelverteidiger Portugal ungeschlagen auf Platz eins.