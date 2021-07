Verletzter Spinazzola mit Italiens Team zum Finale gereist

Der verletzte Leonardo Spinazzola ist wie angekündigt mit Italiens Fußball-Nationalmannschaft zum EM-Finale nach London gereist. Der 28-jährige Linksverteidiger von AS Roma war nach seinem Achillessehnenriss am Samstag mit eingegipstem Bein und Krücken an Bord des Charterfliegers, der die Mannschaft aus Florenz nach Großbritannien brachte. Das Endspiel gegen England am Sonntag (21.00 Uhr/live ORF 1) in Wembley will er als Zuschauer an der Seitenlinie verfolgen.

SN/APA/dpa/Federico Gambarini Spinazzola unmittelbar nach seiner schweren Verletzung