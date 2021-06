Vor dem EM-Match Niederlande gegen Österreich ruht die Freundschaft unter Clubkollegen

Gemeinsam schossen Xaver Schlager und Wout Weghorst den VfL Wolfsburg in die Champions League, am Donnerstag sind der Österreicher und der Niederländer bei der EM Rivalen, wenn es um die Tabellenführung der Gruppe C geht.

Schlager, Weghorst, Tor: Die Wolfsburger Falle schnappte nicht nur ein Mal in den Spielen der deutschen Fußball-Bundesliga nach einem perfekten Zuspiel von Xaver Schlager auf Wout Weghorst perfekt zu. Beim deutschen Teilnehmer an der Champions League hatten Schlager und Weghorst großen Anteil daran, dass die Truppe an der Spitze mitmischte. Der Österreicher und der Niederländer verstehen sich auch privat prächtig, haben Gemeinsamkeiten. Am Donnerstag ist Schluss mit lustig, wenn Österreichs Nationalteam den Gruppenfavoriten aus den Niederlanden fordert.

Dabei werden die beiden Wolfsburger Clubkollegen wahrscheinlich auch in direkten Zweikämpfen aufeinandertreffen. Schlager muss als Abräumer vor der Abwehr versuchen, Angreifer Weghorst am Torabschluss zu hindern. Gelingt dem ehemaligen Salzburger Bullen das, dann hat Österreich schon viel erreicht. Denn im Startspiel der Niederländer gegen die Ukraine hatte Weghorst beim 3:2 nicht nur wegen seines Treffers zum zwischenzeitlichen 2:0 überzeugt und seine EM-Nominierung gerechtfertigt. Schlager richtete auch gleich die richtigen Worte an seinen Wolfsburg-Kollegen: "Ich freue mich für ihn. Aber gegen uns sollte er nicht treffen, sonst kann er sich von mir etwas anhören." Und Schlager weiß auch, wie sich Weghorst fühlt: "Ich glaube, er ist richtig stolz, für sein Land zu spielen. Er freut sich richtig, dabei zu sein, nachdem er oft Enttäuschungen bei der Kadernominierung wegstecken musste."

Nach den Auftaktsiegen kämpfen Österreich und die Niederlande am Donnerstag um die Tabellenführung in der Gruppe C. Schlager schlug in der allgemeinen Jubelstimmung nach dem Sieg gegen Nordmazedonien auch warnende Töne an. "Wir müssen noch besser werden, es war nicht alles optimal", sagte der Mittelfeldspieler und ergänzte, die Partie in der Bukarester Arena Nationala sei "sicher nicht unser bestes Spiel gewesen. Doch wir sind gut ins Turnier gestartet, das ist das Wichtigste." Mit einem Punktgewinn hätte sich Österreich schon fast sicher für das Achtelfinale qualifiziert.

Dafür muss aber nicht nur die Defensive um Schlager gute Arbeit leisten, sondern auch das Angriffsspiel einigermaßen auf Touren kommen. Dafür soll wieder Marcel Sabitzer sorgen. Der Leipziger hatte zum Auftakt der EM einen ganz starken Tag erwischt. Für ihn stehe aber nicht so sehr im Vordergrund, dass er glänze. Der Teamerfolg sei das Wichtigste. "Ich spiele mannschaftsdienlich und bin nicht auf den persönlichen Erfolg aus." Dieses Motto gilt auch für das Kräftemessen mit dem Gruppenfavoriten Niederlande. "Wir gehen mit einem guten Gefühl ins Spiel, hatten schon die Gegneranalyse und wissen, was auf uns zukommt. Es wird ein schwieriges Match, aber wir wollen auch da etwas mitnehmen", erklärte Sabitzer.

So wie die Nordmazedonier werden wohl auch die Niederländer auf eine Dreierkette in der Abwehr setzen. "Deswegen wissen wir, wo wir Räume vorfinden", meinte Sabitzer. Dennoch sei die Partie nicht mit jener in Bukarest zu vergleichen. "Die Niederländer werden nicht so ein Abwehrbollwerk aufziehen." Das könnte vor allem dem spielstarken Sabitzer in die Karten spielen.