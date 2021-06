Vor Österreichs EM-Auftakt: Franco Foda muss Farbe bekennen

Vor dem EM-Auftaktspiel gegen Nordmazedonien muss der Teamchef wichtige Fragen klären.

Das lange Warten hat endlich ein Ende. Mit einem Jahr Verspätung wurde am Freitag die Fußball-Europameisterschaft mit der Partie Italien gegen die Türkei (siehe Seite 27) eröffnet. Bereits am Sonntag steigt Österreich in Bukarest (18 Uhr/live ORF 1) gegen Außenseiter Nordmazedonien in das Turnier ein. Das Ziel des ÖFB-Teams ist klar: Bei der dritten EM-Teilnahme wollen David Alaba und Co. erstmals das Achtelfinale erreichen. "Das haben wir uns vorgenommen. Ob als Erster, Zweiter oder Dritter, ist mir egal. Hauptsache, wir ...