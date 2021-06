Walisische "Drachen" wieder in EM-Form - Schweizer bangen

Wales zeigt sich bei der Fußball-EM wieder in ausgezeichneter Verfassung. Angeführt von den Stars Gareth Bale und Aaron Ramsey stehen die "Drachen" wie vor fünf Jahren vor dem Einzug in die K.o.-Phase. Das 2:0 gegen die Türkei am Mittwoch war der fünfte Sieg des Halbfinalisten von 2016 in den bisherigen acht Spielen bei Kontinentalturnieren. Nur Frankreich hat bei den jüngsten beiden Endrunden um einen mehr geschafft. Die Schweiz bangt indes um ihr Minimalziel.

Vor den abschließenden Partien der Gruppe A am Sonntag ist die Ausgangslage abgesteckt. Den Eidgenossen reicht gegen die noch punktelosen Türken nur ein Sieg, um mit dann vier Zählern gute Argumente für den Sprung ins Achtelfinale zu haben. Die Türken sind noch nicht fix weg, bei einem Erfolg in Baku dürfen sie auf den Aufstieg als einer von vier Gruppendritten noch hoffen. Wales trifft auf die bisher fulminant spielenden Italiener. In Rom geht es um Platz eins, der Gewinner der Gruppe trifft im Wembley auf den Zweiten der Gruppe C mit Österreich.

Bales Elfer-Panne blieb am Ende eine Randnotiz. Dass der sonst so sichere 31-Jährige nach einer Stunde einen an ihm selbst verschuldeten Strafstoß Richtung Tribüne jagte, kostete ihm nach Spielende ein Lächeln. "Dafür übernehme ich die Verantwortung. Aber das zeigt den Charakter, ich habe einfach weitergemacht und noch die zweite Torvorlage abgeliefert, die die Entscheidung gebracht hat", merkte Bale an. Der Flügelstürmer präsentierte sich in bester Spiellaune, nachdem ihm in den vergangenen Jahren bei Real Madrid wiederholt vorgeworfen wurde, lustlos aufzutreten. Auch sein Leih-Engagement bei Tottenham in der vergangenen Saison verlief mitunter holprig.

Im walisischen Team gibt Bale den Teamplayer und Anheizer. Seine Vorarbeit für Connor Roberts tief in der Nachspielzeit (95.) verdiente sich erneut das Prädikat sehenswert, nachdem Bale die türkische Abwehr schon davor mehrmals entblößt hatte. Ramsey vergab zunächst noch zwei Möglichkeiten, die dritte kurz vor der Pause (42.) saß. Selbst kam der EM-Halbfinalist 2016 nur in kurzen Phase ins Schwitzen, als die Türkei vehementer den Abschluss suchen musste. Ein Bein war bei den türkischen Schussversuchen aber meist dazwischen.

Wales' Elf präsentierte sich wie gewohnt kompakt und als Einheit. "Ich wünschte, ihr könntet in die Kabine kommen und diese Mannschaft sehen. Jeder würde auf Glasscherben laufen, um in diese Mannschaft zu kommen", sagte Trainer Rob Page. "Jeder spricht über unsere großen Namen, aber die anderen neun waren auch außergewöhnlich", hielt der eigentliche Assistenzcoach von Ryan Giggs fest. Giggs fehlt bei der EM aufgrund eines laufenden Verfahrens wegen häuslicher Gewalt.

Die Türkei enttäuschte auch am Mittwoch, ein Tor gelang erneut keines. Der schwache Eindruck, den der EM-Halbfinalist von 2008 beim 0:3 im Eröffnungsspiel gegen Italien hinterlassen hatte, täuschte nicht. Von einigen Experten sogar als Geheimfavorit gehandelt, kommen die Türken nicht auf Touren. Nach dem Seitenwechsel traten sie zwar aktiver auf, bis auf Burak Yilmaz - der Kapitän schoss zu Beginn der zweiten Halbzeit aus fünf Metern über das Gehäuse - und Mireh Demirals Kopfball im Finish kamen sie aber nie gefährlich vors Tor.

"Wir müssen uns entschuldigen. Wir wollten so gerne gewinnen, aber es war nicht genug", sagte Außenverteidiger Umut Meras. Teamchef Senol Günes meinte, sein Team sei vom ersten Auftritt gegen Italien noch "unter Schock" gestanden. Fehlpass habe sich an Fehlpass gereiht. Er übernehme die "volle Verantwortung", wie Günes erklärte. "Wir haben gute Spieler, aber wir haben uns mehr erwartet. Es ist aber nicht richtig, die Spieler dafür verantwortlich zu machen", hielt der 69-Jährige fest.

Desillusioniert waren auch die Schweizer. Das 0:3 gegen Italien war eine der heftigsten Niederlagen der letzten Jahre. Der Lapsus von Torhüter Yann Sommer beim dritten Gegentor passte zu diesem enttäuschenden Abend in Rom, an dem die Schweizer Mannschaft auf dem harten Boden der Realität landete. "Nach einem 0:3 ist alles bitter, alles schlecht", sagte Steven Zuber, der die einzige Torchance der Schweiz hatte.

Das Beste an diesem Abend im Olympiastadion war aus Schweizer Sicht, dass noch immer Chancen auf den Aufstieg bleiben. "Wir brauchen jetzt positive Energie, wir brauchen den Spirit der Mannschaft. Heute können wir enttäuscht sein, aber ab morgen müssen wir wieder den Kopf hochhalten", betonte Trainer Vladimir Petkovic, der die höchste Niederlage seiner immerhin schon seit 2014 laufenden Ära kassiert. Sommer reiste nach der Niederlage ab, der Keeper wird zum zweiten Mal Vater und will bei der Geburt dabei sein. Wann Sommer zur Nationalmannschaft zurückkehrt, ist offen.