Weimann drückt ÖFB-Team im Wembley-Stadion die Daumen

Österreichische Fan-Massen wie bei der EURO 2016 in Frankreich sind bei der diesjährigen Fußball-EM kein Thema. Die Corona-Pandemie macht eine Anreise aus der Alpenrepublik nach London zum Achtelfinale zwischen dem ÖFB-Team und Italien praktisch unmöglich. Daher wird die Unterstützung für die ÖFB-Auswahl am Samstag im Wembley-Stadion überwiegend von in Großbritannien lebenden Auslands-Österreichern kommen - wie etwa von Andreas Weimann.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER/HERBERT P Weimann als Daumendrücker für ÖFB-Team gegen Italien