Weltärztebundchef und Merkel warnen wegen Delta-Variante

Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, hat die deutschen Fußball-Fans eindringlich vor einem EM-Trip nach London gewarnt. "Wer nach Großbritannien fährt, läuft Gefahr, sich mit der Delta-Variante zu infizieren. Wir können davon ausgehen, dass 95 Prozent aller Covid-Erkrankungen in Großbritannien auf die Delta-Variante zurückgehen", sagte Montgomery und meinte: "Ich halte es sogar für Geimpfte für verantwortungslos, in dieser Lage nach London zu reisen."

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist indes gegen voll besetze EM-Stadien in Großbritannien und mahnt die Europäische Fußball-Union (UEFA) zu verantwortungsvollen Entscheidungen. "Ich hielte es nicht für gut, wenn voll besetzte Stadien dort sind", sagte Merkel am Dienstag nach einem Treffen mit EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen in Berlin mit Blick auf Großbritannien. Sie hoffe, dass die UEFA verantwortungsvoll mit der Lage umgehe, sagte Merkel.

In Großbritannien grassiert die Delta-Variante des Virus. Seit Tagen wird in Deutschland darüber diskutiert, ob die Halbfinal-Spiele und das Finale der EM wie geplant in London stattfinden sollen oder ob der Austragungsort gewechselt wird. Merkel betonte, nachdem Großbritannien Virusvariantengebiet sei, müsse jeder, der von dort nach Deutschland zurückkomme, 14 Tage in Quarantäne - mit ganz wenigen Ausnahmen. Der Reiseverkehr sei sehr eingeschränkt. Sie unterstütze alle Anstrengungen der britischen Regierung, die notwendigen Hygienemaßnahmen walten zu lassen.

Erneut bedauerte Merkel, dass es in der EU "noch nicht gelungen ist, ein ganz einheitliches Verhalten der Mitgliedsstaaten bezüglich der Reisebestimmungen zu haben. Das schlägt zurück." Sie sagte, eine Situation wie in Portugal, wo massive Maßnahmen in der Stadt Lissabon ergriffen werden müssten, hätte man vielleicht vermeiden können. "Deshalb müssen wir hier noch stärker daran arbeiten", forderte Merkel. Man sei in der EU schon ziemlich gut in den vergangenen Monaten vorangekommen, "aber noch nicht da, wo ich mir wünsche, dass die Europäische Union sein sollte".

Laut Weltärztebundchef Montgomery bestünde in der momentanen Lage die Gefahr, dass Fans das Virus nach Deutschland mitbringen, weil nicht klar sei, wie konsequent die Quarantäne-Vorschriften eingehalten würden. "Wer noch nicht geimpft ist, für den wäre es völlig verantwortungslos, nun nach Großbritannien zu fahren. Diejenigen gefährden sich und andere", mahnte Montgomery am Dienstag im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Österreich spielt am Samstag im Londoner Wembley-Stadion im Achtelfinale gegen Italien. Laut derzeitigem Stand können österreichische Fans aufgrund der Corona-Einschränkungen nicht nach London reisen. Am 29. Juni ist dort ein weiteres Achtelfinale angesetzt, ehe im Wembley am 6. und 7. Juli auch noch beide Halbfinalspiele und am 11. Juli das Endspiel steigen sollen. Sollte Deutschland die Vorrunde als Gruppenzweiter abschließen, würde man das Achtelfinalspiel in London bestreiten.

Nach Ansicht von Montgomery sollten EM-Begegnungen in der englischen Hauptstadt wegen der rasant ansteigenden Inzidenzzahlen nur noch ohne Publikum stattfinden. Eine Alternative dazu sei die Verlegung der geplanten Partien in eine Stadt, wo man sicher sein könne, dass im Stadion auf Abstände geachtet werde. Auch deutsche Politiker hatten schon mahnende Worte über die Spiele in London geäußert.