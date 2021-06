Enttäuschung herrschte bei den Österreichern nach dem Spiel. Die Stimmen nach Italien - Österreich,

Torschütze Sasa Kalajdzic

"Nicht nur für mich war es eines der grausamsten Fußballspiele, sondern wohl auch in der Fußballgeschichte von Österreich. Es war bitter und unverdient. Eigentlich haben wir gewonnen, wenn Marko Arnautovic nicht mit der Zehe im Abseits steht. Es war absolut kein verdienter Sieg von Italien. Wir waren mindestens ebenbürtig, wenn nicht sogar besser. Ein Riesenkompliment an die Mannschaft. Jeder kann stolz sein. Es lag an Kleinigkeiten. Es passieren keine Riesenfehler in so einem Spiel Zumindest das Elfmeterschießen hätten wir uns noch verdient gehabt. Trotz meines Tores tut es mehr weh, als ich mich freuen kann."

Kapitän David Alaba

"Das Spiel jetzt in Worte zu fassen, ist nicht einfach. Ich denke, dass wir stolz auf uns sein können und Österreich stolz auf uns sein kann. Letzten Endes wurden wir für die Leistung nicht belohnt, das ist sehr bitter. Wenn man das Spiel anschaut, tut das sehr weh. Das nicht gegebene Tor von Marko Arnautovic passt zu diesem Spiel. Wenn wir 1:0 führen, bringen wir das nach Hause. Es ist nicht einfach gegen Italien. Die Mannschaft bringt eine gute Qualität mit. Aber man hat gesehen, dass sie mit der Zeit immer mehr Respekt vor uns hatten. Wir haben mit Mut und Willen dagegengehalten und die richtige Einstellung gehabt."

Florian Grillitsch

"Wir sind schon sehr enttäuscht. Es waren ein paar Prozentpunkte, die entscheidend waren. Bitter, dass Marko beim Tor Abseits war. Jetzt überwiegt die Enttäuschung, aber wir können richtig stolz darauf sein, dass wir gegen gute Italiener gut mitgehalten haben. Jetzt stehen wir aber mit leeren Händen da, das ist bitter. Die Italiener wissen jetzt, dass in Österreich auch guter Fußball gespielt wird."

Marko Arnautovic

"Es ist für mich zu schwer, irgendwelche Worte zu finden. Wenn das Glück auf unserer Seite ist, ist das Spiel nach 90 Minuten vorbei. Wir haben schon oft genug diskutiert wegen dieser VAR-Geschichte. Man kann sich nicht mehr richtig freuen. Das hat mit Fußball gar nichts mehr zu. Für mich persönlich ist das extrem schwer. Ich glaube nicht, dass sie zruückgekommen wären nach einem 1:0. Großes Kompliment an die Mannschaft und an alle, die dabei waren bei dieser EURO. Wir wollten ins Viertelfinale, wenn man jetzt in die Gesichter schaut, wird keiner zufrieden sein."

Teamchef Franco Foda

"Wir sind alle enttäuscht nach so einem Spiel. Nach 90 Minuten hatte ich das Gefühl, dass wir das Spiel uns entscheiden können. Die Mannschaft war toll, sie hat nie aufgegeben. Man hat gesehen, die Mannschaft hat an sich geglaubt. Ganz Österreich kann auf die Mannschaft stolz sein. Noch nie habe ich nach einem Spiel so viele Komplimente vom Gegner erhalten. Wie die Mannschaft in der Verlängerung noch einmal zurückgekommen ist, war unglaublich. Wir wollten unbedingt ins Achtelfinale, wir haben Geschichte geschrieben. Alle Kritiker können jetzt einmal zwei, drei Wochen ruhiger sein. Dann dürfen sie wieder kritisieren. Wir haben bewiesen, dass wir richtig gut spielen können, dass wir einen guten Teamspirit hatten und in der Mannschaft jeder alles für sein Land gibt."

Torhüter Daniel Bachmann

"Keiner hätte vorher geglaubt, dass wir eine Chance gegen Italien haben würden. Wir haben eine überragende Mannschaftsleistung gebracht und können sehr stolz sein. Die zwei Tore so kurz hintereinander tun sehr weh."

ÖFB-Präsident Leo Windtner

Es war begeisternd, wie unsere Mannschaft sich zurückgekämpft hat. Sehr bitter, dass der Video-Beweis um wenige Millimeter gegen uns entschieden haben. Das war die beste Leistung des Nationalteams seit vielen Jahren. Beeindruckend, welchen Charakter die Mannschaft gezeigt hat. Der Teamspirit ist gefördert worden, es wurde Wert aufs Kameradschaftsgefühl gelegt. Unter diesen Umständen gegen einen Favoriten auszuscheiden, mag traurig stimmen, aber die Art und Weise darf uns mit Stolz erfüllen. Ich habe trotz Kritik im Vorfeld immer an die Mannschaft geglaubt und volles Vertrauen zu den Burschen gehabt."