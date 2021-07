Wird ein Jamaikaner Europameister?

Englands "König von Wembley" wurde auf Jamaika geboren, Italiens Spielmacher in Brasilien: Beim Kontinentalturnier spiegeln sich globalisierter Spielermarkt und Migrationsströme wider.

Die Fußball-Europameisterschaft ist ein Ereignis, dessen Bedeutung längst weit über den Kontinent hinausgeht. Das wird einem schon beim Betrachten der Werbebanden in den Stadien bewusst: Von den zwölf offiziellen UEFA-Sponsoren haben nur wenige ihren Sitz in Europa. Die milliardenschweren Geldgeber Hisense, Vivo und Alipay werben mitunter sogar gemäß ihrer Herkunft in chinesischen Schriftzeichen.

Aber auch auf dem Rasen spiegelt sich die Globalisierung des Fußballs wider. Migrationsbewegungen und der nahezu grenzenlose Spielermarkt bringen es mit sich, dass in den Reihen vieler EURO-Teams Akteure aus aller Welt stehen. Allein in Frankreichs Turnierkader haben 15 Spieler eine doppelte Staatsbürgerschaft. Viele von ihnen sind Kinder von Einwanderern. Es könnte aber auch einen Europameister geben, der nicht in Europa zur Welt gekommen ist.

Pepe, der Europameister aus Brasilien

Es wäre keine Premiere: Schon in Frankreichs Siegerteam der EM 2000 spielten der gebürtige Senegalese Patrick Vieira sowie Christian Karembeu, der aus Neukaledonien stammte. 2008 wurde Spanien durch den Brasilianer Marcos Senna verstärkt. Portugal verfügte beim Titel 2016 über einen Kapitän aus Brasilien (Pepe) und einen Finalhelden aus Guinea-Bissau (Éder).

Pepe ist für den Titelverteidiger auch beim laufenden Turnier mit 38 Jahren noch einmal eingelaufen. Während er erst über seine Fußball-Laufbahn portugiesischer Staatsbürger wurde, kamen seine Nationalteamkollegen Danilo Pereira und William Carvalho bereits als Kinder mit ihren Familien aus afrikanischen Heimatländern nach Europa.

In der Heimat des Ururgroßvaters

Ungewöhnlich war der Weg von Jorginho von Brasilien nach Europa. Der als "Hirn der Mannschaft" bezeichnete Schlüsselspieler der "Squadra Azzurra" kam bereits mit 15 Jahren nach Italien und erhielt die Staatsbürgerschaft dank seines einst ausgewanderten Ururgroßvaters. Für Brasilien zu spielen wäre Jorginho nie in den Sinn gekommen: "Alles, was ich im Fußball erreicht habe, verdanke ich Italien."

Dass er einmal bei einer Europameisterschaft spielen würde, hätte auch Marlos in früheren Jahren nicht gedacht. Erst mit 24 Jahren verschlug es den Offensivspieler aus São Paulo zum ukrainischen Club Metalist Charkiw. Sein Europadebüt gab er 2012 in der Europa League übrigens gegen Red Bull Salzburg. Als Marlos 2017 in der Ukraine eingebürgert wurde, sagte er: "Dieses Land hat mich herzlich willkommen geheißen. Nun kann ich dafür etwas zurückgeben." Sein Teamchef Andrej Schewtschenko weiß das zu schätzen: "In diesen schwierigen Zeiten haben viele Ukrainer ihr Land verlassen. Marlos hingegen ist gekommen und will alles für uns geben."

Einen brasilianischen Weltmeister als Vater hat Thiago Alcántara. Geboren wurde er in Italien, wo sein Papa Mazinho damals spielte. Anfragen aus Brasilien und Italien lehnte er ab, nun könnte der Liverpool-Mittelfeldspieler mit Bayern-Vergangenheit mit Spanien Europameister werden.

Raheem Sterling ist spätestens seit seinem Achtelfinaltor bei Englands Sieg gegen Deutschland auf dem Weg zum EURO-Helden. Geboren wurde er auf Jamaika. Auf die Insel, die er im Alter von fünf Jahren mit seiner Mutter verließ, kehrt er oft zurück: "Ein paar Tage Urlaub mit den kulinarischen Spezialitäten und dem chilligen Lebensstil müssen jedes Jahr sein", sagt der 26-Jährige. Fußballerisch geprägt wurde er als Kind in der Nähe des Wembley-Stadions. Das Bild von sich als Bub, der zu den markanten Bögen der Fußballkathedrale aufschaut, ziert als Tattoo seinen Arm.

Die Globalisierung der EURO komplett machen die Schiedsrichter: Der Argentinier Fernando Rapallini pfiff bereits drei Spiele dieses Turniers.