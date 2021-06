Zwei Corona-Befunde bei Slowaken vor Schweden-Spiel

Spitzenreiter Slowakei ist vor seinem zweiten Gruppe-E-Spiel bei der Fußball-EM am Freitag gegen Schweden von zwei Corona-Fällen betroffen. Trainer Stefan Tarkovic bestätigte am Donnerstag bei der Pressekonferenz in St. Petersburg, dass bei Abwehrspieler Denis Vavro ein positiver Befund vorliege. "Ich habe mit ihm gesprochen, er zeigt keine Symptome", sagte Tarkovic. Vavro habe sich wie die zweite Person, die Teil des Betreuerstabs ist, umgehend in Selbstisolation begeben.

Das Team arbeite eng mit den russischen Gesundheitsbehörden zusammen und habe sofort das Protokoll der UEFA angewendet, damit sich das Virus nicht weiter im Team verbreiten könne, versicherte der slowakische Coach. Er hatte beim 2:1-Auftaktsieg gegen Polen auf einen Einsatz des 25-jährigen Vavro von Lazio Rom verzichtet.