Ältester EM-Torschütze Vastic für ÖFB-Team optimistisch

Wenn die Tage vor einer EM-Endrunde weniger werden, rückt auch der Name Ivica Vastic wieder verstärkt in den Fokus. Der frühere Edeltechniker ist nicht nur der erste von nur zwei österreichischen EM-Torschützen. Vastic ist mit seinem Elfmeter in der Nachspielzeit zum 1:1-Ausgleich beim Heimturnier 2008 gegen Polen auch der älteste Spieler, der je bei einer Fußball-EM getroffen hat. Und er wird diesen Rekord - so gut wie sicher - zumindest drei weitere Jahre behalten.

SN/APA/Robert Jaeger/Robert Jaeger Der historische Treffer wird bejubelt