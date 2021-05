Cristiano Ronaldo führt Portugals EM-Team an

Portugals Fußball-Teamchef Fernando Santos kann bei der EM im Angriff aus dem Vollen schöpfen. Cristiano Ronaldo (Juventus) führt die Stürmer-Riege an, seine Kollegen im vorläufigen Aufgebot des Titelverteidigers sind Bernardo Silva (Manchester City), Joao Felix (Atletico), Diogo Jota (Liverpool) und nicht zuletzt Andre Silva (Frankfurt).

Rückhalt in der Abwehr sollen u.a. Ruben Dias und Joao Cancelo (beide ManCity) sowie Raphael Guerreiro (Dortmund) geben. Portugal trifft in Gruppe F auf Weltmeister Frankreich, Deutschland und Ungarn. Das letzte Testspiel steigt am 9. Juni gegen Israel mit Teamchef Willi Ruttensteiner.