Daniel Bachmann steht bei der EURO im ÖFB-Tor

Der England-Legionär setzte sich gegen Alexander Schlager und Pavao Pervan durch.

Wie schnell es im Fußball nach oben gehen kann, erlebt gerade Daniel Bachmann mit. Noch vor wenigen Monaten saß er bei seinem englischen Arbeitgeber Watford auf der Bank und war für das ÖFB-Nationalteam kein Thema. Mitte Jänner stieg er etwas überraschend zur Nummer eins bei seinem Verein auf und hatte mit starken Leistungen maßgeblichen Anteil am Aufstieg des Londoner Clubs.

Seinen sportlichen Höhenflug könnte er nun bei der Europameisterschaft fortsetzen. ÖFB-Teamchef Franco Foda gab am Sonntag vor dem Testspiel gegen die Slowakei bekannt, dass sich Bachmann im Dreikampf gegen Alexander Schlager und Pavao Pervan durchgesetzt hat. "Er hat seine Sache in England sehr, sehr gut gemacht wird dann auch nächste Woche im Spiel gegen Nordmazedonien beginnen", erklärte Foda.

Bachmann feierte erst am vergangenen Mittwoch bei der 0:1-Niederlage in England sein Teamdebüt und konnte mit einer starken Leistung Werbung in eigener Sache machen. Auch am Sonntag gegen die Slowakei bewies der 26-jährige Niederösterreicher, dass sich Foda auf ihn verlassen kann. Ein Manko war aber in beiden Spielen deutlich zu sehen: Fußballerisch hat Bachmann noch Schwächen. Bei der EURO darf er beim Herausspielen nicht mehr so viel Risiko nehmen, wie gegen England und die Slowakei. Alles in Allem wird sich Österreich aber auf einen starken Torhüter verlassen können, der mit viel Selbstvertrauen und Freude in die Spiele gehen wird. "Ich freue mich jetzt auf die EM und hoffe, dass wir erfolgreich sind", betonte Bachmann nach der mageren Nullnummer gegen die Slowakei.

Seine Konkurrenten Alexander Schlager und Pavao Pervan müssen sich bei der Endrunde mit einem Platz auf der Bank zufrieden geben. Der Salzburger Schlager hat aber bereits einige Tage vor der Entscheidung im SN-Gespräch betont, dass er auch bei einem für ihn negativen Ausgang des Tormann-Duells, mit viel Freude zur EM fahren wird: "Ich werde die Mannschaft auf jeden Fall unterstützen und würde mich auch als Ersatzgoalie positiv einbringen."