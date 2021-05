Das ÖFB-Team startete gleich mit einer Feier

Grillabend leitete die EURO-Vorbereitung von Franco Fodas Truppe ein. Konrad Laimer ist nach langer Verletzungspause fit und motiviert.

Noch bevor die österreichischen Fußball-Nationalspieler zum ersten Training der EURO-Vorbereitung antraten, hatten sie schon Grund zum Feiern: Am Donnerstag waren die 26 Spieler und das Betreuerteam in Bad Tatzmannsdorf eingetroffen, am Abend bekam Konrad Laimer zu seinem 24. Geburtstag von Kapitän Julian Baumgartlinger eine Torte überreicht. Der Mittelfeldspieler von RB Leipzig wäre aber auch so einer der glücklichsten Akteure im Teamcamp gewesen.

"Mein großes Ziel war es, hier dabei sein zu dürfen", sagt der Aberseer, "dafür habe ich alles gegeben." Seit September 2020 hat seine Leidenszeit gedauert, die durch ein Knochenödem im Knie ausgelöst worden war. "Schlussendlich lernt man aus solchen Sachen erstens fürs Leben und zweitens für die zukünftige Karriere", meinte der Leipzig-Profi. Nach der langen Reha fühlt sich Laimer "stärker, als ich vorher war. Ich bin fit, schmerzfrei und bereit für das, was kommt. Ich strotze vor Energie und freue mich auf die Einheiten und Spiele. Das ist genau das, was ich jetzt brauche."

Als geselligen Auftakt hat Franco Foda einen Grillabend auf dem nahe gelegenen Hannersberg gestaltet. In der beliebten Hochzeits-Location verwöhnte Teamkoch Fritz Grampelhuber, assistiert von Hoffenheim-Legionär Stefan Posch, die Truppe kulinarisch.

Allzu schwere Kost kam dabei nicht auf die Teller, denn am Freitagnachmittag stand das erste Training in Bad Tatzmannsdorf auf dem Programm. Nach einigen Tagen Fußballpause wieder voll motiviert dabei war unter anderem Xaver Schlager, der zwar in der abgelaufenen Saison viel mehr spielen konnte als Kollege Laimer, sich aber topfit und frisch fühlt: "Ich bin tiefenentspannt und gut drauf", sagte der Wolfsburg-Legionär, der den Abgang seines Landsmanns Oliver Glasner als Trainer zu Frankfurt zwar bedauert, aber auch meint: "Trainerwechsel gehören zum Fußballgeschäft dazu. Das sollte kein Problem für uns sein, man bekommt neue Inputs."

Für übertrieben hält der Ex-Salzburger die Kritik an der Spielweise des Nationalteams unter Franco Foda: "Natürlich wollen wir so gut es geht Fußball spielen, aber in Schönheit zu sterben ist nicht das Beste." Konrad Laimer pflichtet ihm bei: "Schlussendlich bin ich Fan von erfolgreichem Fußball. Ob es der wunderschönste Fußball sein muss, ist eine andere Frage."