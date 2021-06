Deutschlands Goalie Neuer tritt dem "Hunderter"-Club bei

Der finale EM-Test Deutschlands gegen Lettland ist am Montag (20.15 Uhr/live RTL) in Düsseldorf zwar kein Fußball-Gipfeltreffen, befördert Manuel Neuer aber als ersten Tormann in den "Hunderter"-Club der DFB-Auswahl - eine Marke, die erst 15 Spieler vor ihm geknackt haben. "Die Hunderter-Marke erfüllt mich mit Stolz. Das ist etwas ganz Besonderes, als Torwart so viele Spiele zu machen für sein Land", sagte Neuer in der Vorbereitung auf seine sechste Endrunde als Nummer eins.

SN/APA/AFP/CHRISTOF STACHE Manuel Neuer gehört bald zum Hunderter-Club