DFB-Chef Keller: "Brauchen Garantie" für EM in München

DFB-Präsident Fritz Keller hat sich im Ringen um die vier geplanten EM-Spiele in München zuversichtlich geäußert und von der Politik eine Zusage für die Zulassung von Zuschauern gefordert. "Wir brauchen einfach die Garantie oder zumindest die Möglichkeit, dass wir mit 20 Prozent Zuschauern hinkommen, wenn die Pandemielage das erlaubt", sagte der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Dienstag im ZDF.

Sollte der Kontinentalverband UEFA fürchten, in den Allianz Arena nur Geisterspiele zu bekommen, könnte München in der nächsten Woche seinen Status als Ausrichterstadt verlieren. Keller sagte, er sei optimistisch, dass dies nicht geschehen werde. "So wie uns die Politik das verspricht, dass wir mehr Impfungen und mehr Testungen kriegen, müsste das auch möglich sein", sagte er mit Blick auf die Möglichkeit von Zuschauern bei den EM-Partien im Sommer in München. "Und dann bin ich mir sicher, dass wir die vier Spiele in München auch behalten können."

Er erwarte nun "eine Zusage von der bayerischen Landesregierung" und dann auch eine Zusage von der UEFA. Diese hatte die Ausrichter in München, Rom, Bilbao und Dublin in der vergangenen Woche aufgefordert, bis zum 19. April zusätzliche Informationen für die Durchführung der Partien nachzureichen. Dann entscheidet das UEFA-Exekutivkomitee endgültig über die Zahl der Gastgeber. Acht Städte haben die Ausrichtung der Spiele vor zumindest einigen Zuschauern bereits zugesichert.

In München sollen die drei Gruppenspiele der deutschen Nationalmannschaft gegen Frankreich (15. Juni), Portugal (19. Juni) und Ungarn (23. Juni) sowie ein Viertelfinale (2. Juli) ausgerichtet werden.