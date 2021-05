Englands EM-Kader vorerst mit sechs Stürmern

Die noch auf ihr erstes Länderspiel für England wartenden Ben White (Brighton), Ben Godfrey (Everton), Sam Johnstone (West Brom) und Aaron Ramsdale (Sheffield United) stehen im vorläufigen Kader der "Three Lions" für die EM-Endrunde. Trainer Gareth Southgate wird das noch 33-köpfige Aufgebot am 1. Juni auf den endgültigen 26-Mann-Kader reduzieren. Southgate nominierte am Dienstag vorerst sechs Angreifer, darunter Kapitän Harry Kane, Raheem Sterling und Marcus Rashford.

