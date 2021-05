Fitness-Guru sorgt für die richtige Balance beim ÖFB-Team

Sportwissenschafter Gerhard Zallinger ist in der Vorbereitung auf die EURO beim ÖFB-Nationalteam besonders gefragt. Marko Arnautovic wird im Test gegen England fehlen.

Eine intensive Saison liegt hinter Österreichs Fußball-Nationalspielern. Bevor sie ins EURO-Vorbereitungscamp in Bad Tatzmannsdorf einrückten, haben die meisten an die 50 Pflichtspiele in den Beinen. Die Einsätze verteilen sich heuer auf einen kürzeren Zeitraum, da coronabedingt die Bewerbe später begannen.

Dem Sportwissenschafter Gerhard Zallinger kommt beim ÖFB-Team nicht nur deshalb eine besondere Bedeutung zu. Der Oberösterreicher muss in der kurzen Zeit bis zum ersten Gruppenspiel gegen Nordmazedonien am 13. Juni die richtige Balance zwischen Belastung und Regeneration finden.

Dabei behilflich sind unter anderem spezielle, mit GPS-Trackern versehene Westen, die von den Spielern in jedem Training getragen werden. Die Sensoren zeichnen auf, welche Anstrengungen auf die Kicker einwirken, welcher Spieler wie viele Kilometer in welchen Intensitätsbereichen abspult. "Anhand der Daten versuchen wir, den Zielbereich genau zu treffen, dass niemand unterfordert, aber auch nicht überfordert ist", sagte Zallinger.

Dass die engmaschig gestrickten Spielpläne eine zusätzliche Herausforderung darstellen, liegt für den 50-Jährigen auf der Hand. Vor allem die Länderspiel-Phasen mit mittlerweile drei Spielen in acht Tagen seien "am absoluten Limit", erklärte er kürzlich in einem Interview mit dem Magazin "SportAktiv". Nur dank großer Kader und Rotation seien diese Aufgaben noch machbar. Auch die kurze Pause zwischen Ligen-Finish und Vorbereitungsstart sieht Zallinger mit Sorgenfalten. In dieser Phase ist vor allem Fingerspitzengefühl gefragt. "Wir werden versuchen, den Grenzgang zwischen Erholung nach einer langen Saison und Aufbau auf einen Höhepunkt zu schaffen. Eine chronische Ermüdung kann man nicht wegtrainieren, auf der anderen Seite kann man den Formaufbau durch gezielte Reize hintimen", erklärte Zallinger.

Dass unter 26 Akteuren manche mit Wehwehchen zum Team gestoßen sind, überrascht nicht. Marko Arnautovic plagt sich noch mit en Nachwirkungen einer Muskelverletzung im rechten Oberschenkel herum. Zallinger arbeitete mit dem China-Legionär in den letzten Tagen individuell. Um nichts zu riskieren, wird Teamchef Franco Foda im EM-Testspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/live ORF 1) in Middlesbrough gegen England auf Marko Arnautovic verzichten. Das bestätigte erklärte Teamarzt Michael Fiedler am Sonntagvormittag.

"Wir nehmen seine Muskelverletzung ernst und sind auf einem guten Weg", sagte Fiedler. "Aber wir werden das England-Spiel auf jeden Fall abwarten und keine Verletzung riskieren." Entwarnung gab es bei Julian Baumgartlinger, der am Sonntag wieder auf dem Platz stand. Der Kapitän, der gerade erst nach einem Kreuzbandriss zurückgekehrt ist, war am Samstag bei einer Einheit mit seinem Knie leicht weggerutscht.

Nicht beim Sonntag-Training dabei war der noch immer leicht verkühlte Stefan Ilsanker. Ansonsten gebe es im Kader keine wirklichen Sorgenkinder.

Sportwissenschafter Zallinger war bereits bei der EURO 2016 im Betreuerstab. Damals ging Torjäger Marc Janko nicht ganz fit ins Turnier, im ersten Spiel gegen Ungarn verletzte sich Zlatko Junuzovic. Das frühe Ausscheiden damals hat Zallinger abgehakt: "Neues Spiel, neues Glück", sagt er. Dabei hilft auch sein begleitendes "Vegeto-Training", eine Kombination aus Atmung und begleitenden Bewegungen. Mit dieser Methode befreite der Sportwissenschafter ÖSV-Adler Stefan Kraft im abgelaufenen Winter von seinen argen Rückenproblemen. Der Pongauer wurde danach Weltmeister.