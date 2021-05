Foda streicht Quartett: Lindner, Mwene, Grbic und Balic nicht bei EM

Vor dem Start der Vorbereitung in Bad Tatzmannsdorf hat der ÖFB-Teamchef vier Spieler aus dem vorläufigen Kader gestrichen.

Das Quartett bleibt auf Abruf. Überraschend ist dabei vor allem die Ausbootung von Stürmer Grbic, der freilich beim FC Lorient nur wenig zum Einsatz gekommen war. Mwene war bisher noch nie im ÖFB-Kader gestanden, Balic zuletzt vor mehr als einem Jahr. Auch Basel-Torhüter Heinz Lindner war erst nach längerer Pause wieder in den Fokus gerückt.

Franco Foda erklärte: "Wir haben im Trainerteam in den letzten Tagen viel über die Personalien diskutiert. Wir hatten uns im Vorfeld darauf festgelegt, mit 26 Spielern in die Vorbereitung zu gehen. Es war eine schwierige Entscheidung, vor allem was den menschlichen Aspekt betrifft. Ich habe mit den vier Spielern persönlich gesprochen und ihnen die Entscheidung mitgeteilt. Für alle Spieler im erweiterten Kader gilt es, bereit zu sein, alle sind wichtig für unsere Mannschaft."







ÖFB-Kader UEFA EURO:

TOR: Daniel BACHMANN (FC Watford/ENG), Pavao PERVAN (VfL Wolfsburg/GER), Alexander SCHLAGER (LASK)

VERTEIDIGUNG: David ALABA (FC Bayern München/GER), Aleksandar DRAGOVIC (Bayer 04 Leverkusen/GER), Marco FRIEDL (SV Werder Bremen/GER), Martin HINTEREGGER (Eintracht Frankfurt), Stefan LAINER (Borussia Mönchengladbach/GER), Philipp LIENHART (SC Freiburg/GER), Stefan POSCH (TSG 1899 Hoffenheim/GER), Christopher TRIMMEL (1. FC Union Berlin/GER), Andreas ULMER (FC Red Bull Salzburg)

MITTELFELD: Julian BAUMGARTLINGER (Bayer 04 Leverkusen/GER), Christoph BAUMGARTNER (TSG 1899 Hoffenheim/GER), Florian GRILLITSCH (TSG 1899 Hoffenheim/GER), Stefan ILSANKER (Eintracht Frankfurt/GER), Konrad LAIMER (RB Leipzig/GER), Valentino LAZARO (Borussia Mönchengladbach/GER), Marcel SABITZER (RB Leipzig/GER), Louis SCHAUB (FC Luzern/SUI), Xaver SCHLAGER (VfL Wolfsburg/GER), Alessandro SCHÖPF (FC Schalke 04/GER)

STURM: Marko ARNAUTOVIC (Shanghai Port/CHN), Michael GREGORITSCH (FC Augsburg/GER), Sasa KALAJDZIC (VfB Stuttgart/GER), Karim ONISIWO (1. FSV Mainz 05/GER)