Italiens Nationalmannschaft erhält zweite Corona-Impfung

Wenige Wochen vor dem Beginn der Fußball-EM sind die Spieler der italienischen Nationalmannschaft zum zweiten Mal geimpft worden. Die 33 Azzurri seien in der Hauptstadt Rom und der Metropole Mailand gegen die Krankheit Covid-19 immunisiert worden, teilte der italienische Fußballverband (FIGC) am Montag mit. Für den Nachmittag beorderte Nationaltrainer Roberto Mancini sein Team zur EM-Vorbereitung auf die Insel Sardinien.

In der sardinischen Hauptstadt Cagliari will die Mannschaft am Freitag ein Freundschaftsspiel gegen den Mini-Staat San Marino bestreiten. Am 11. Juni treten die Azzurri im EM-Eröffnungsspiel gegen die Türkei im Olympia-Stadion in Rom an.