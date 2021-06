Nächster Coronafall in Spaniens EM-Teamcamp nahe Madrid

Nach Kapitän Sergio Busquets ist in der spanischen Fußball-Nationalmannschaft auch Diego Llorente positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie der Verband in der Nacht auf Mittwoch mitteilte, werde der 27-Jährige von Leeds United das EM-Quartier in Las Rozas de Madrid verlassen. Die Vorbereitung des Teams auf die an diesem Freitag beginnende EM werde mit individuellem Training fortgesetzt. Spanien trifft am kommenden Montag in Sevilla auf Schweden.

SN/APA/AFP/JAVIER SORIANO Auch bei Diego Llorente (r.) wurde das Coronavirus nachgewiesen