Niederländischer EM-Großkader ohne Robben

Österreichs Fußball-Nationalteam wird es bei der EM nicht mit Altstar Arjen Robben zu tun bekommen. Der niederländische Teamchef Frank de Boer nominierte am Freitag einen erweiterten 34-Mann-Kader ohne den 37-jährigen Flügelflitzer des FC Groningen. Die Niederlande sind am 17. Juni in Amsterdam zweiter Gegner des ÖFB-Teams.

De Boer hat 20 Legionäre der Top-5 Ligen in Europa nominiert, dazu zwölf Spieler der vier heimischen Spitzenclubs Ajax Amsterdam, PSV Eindhoven, AZ Alkmaar und Feyenoord Rotterdam sowie zwei Legionäre aus der russischen Liga.