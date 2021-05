Niederlande-EM-Kader ohne Bergwijn, El Ghazi und St. Juste

Der niederländische Fußball-Teamchef Frank de Boer hat am Mittwoch den definitiven 26-Mann-Kader für die EM 2021 nominiert. Vom Großaufgebot gestrichen wurden acht Spieler, darunter Steven Bergwijn (Tottenham), Anwar El Ghazi (Aston Villa) und Jeremiah St. Juste (Mainz). Die "Oranjes" sind am 17. Juni in Amsterdam Gegner des ÖFB-Teams.

SN/APA/POOL/JOHN THYS Frank de Boer legte sich auf Kader für EM fest