Niederlande-Tormann Cillessen fällt wegen Corona für EM aus

Jasper Cillessen von Österreichs Fußball-EM-Gegner Niederlande verpasst die EURO. Der 32-jährige Tormann vom FC Valencia wurde in der vergangenen Woche positiv auf das Coronavirus getestet und ist seither in Quarantäne, wie der niederländische Verband am Dienstag mitteilte.

SN/APA/AFP/JOHN THYS Cillessen sieht EM nur als Zuschauer